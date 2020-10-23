竹圍子橋外觀無損，但西行方向（左側）的結構受損嚴重。（周麗蘭攝）

縣府20日舉行重建開工說明會，由工務處長汪令堯簡報，重建工程將切割打除橋面，吊換18公尺高的6根大梁。（周麗蘭攝）

斗六雲林科技工業區竹圍子橋下巨大家具堆置區上月發生火災，橋梁底部遭800度高溫燃燒一小時，混凝土剝落、部分管線燒毀。經結構技師檢驗必須拆換6根預力大樑、重新施作橋面版，經費約1600萬，縣長張麗善宣布動用第二預備金改善，農曆過年前完工。

斗六市公所借用竹圍子橋下空間作為巨大家具暫置區，9月20日早上突然起火燃燒，致使西行方向的橋梁底部中華電信、台電管線燒毀，8根預力大梁有6根受損、2根被燻黑。

竹圍子橋是雲林科技工業區溝通斗六科技工業區重要道路，縮短車程也避免車輛進入市區，火災發生後，工務處封閉西行方向，東行採單線雙向通車。

縣府工務處原本預估修復即可，但須監測2、3年，結構技師建議拆換重建較省時、省經費，日前完成發包，由獲公共工程金質獎肯定的義力營造公司相助重建。

工務處長汪令堯表示，本工程將切割打除橋面，吊換18公尺高的6根大梁，工程費1600萬元由縣府、公所各出一半，明年二月初完工。

縣長張麗善表示，縣府雖財政困難，顧及工業區1萬多人行車安全，動用第二預備金改善。縣府對於維護橋梁安全不遺餘力，全縣分布各鄉鎮280多座橋梁須修復，縣府也與公所均攤重建經費。

王令堯表示，此一火災給予鄉鎮市公所機會教育，橋下空間不可堆置雜物，否則發生火災將危及橋梁結構。

(中時 )