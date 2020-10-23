距離美國總統大選剩不到兩周時間，經過最後一場辯論後，根據CNN的民調顯示，民主黨候選人拜登以53%輾壓共和黨籍現任總統川普的39%。對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男直言，今年美國大選投票率預測將達六成五，創下歷史紀錄，他也說出關鍵原因。

沈政男今(23日)在臉書以標題「川普落選 只剩十天」分析寫下，「最新民調顯示，拜登在全國領先川普達兩位數，在搖擺州也穩定領先，而且幅度明顯大過2016的希拉蕊，跟一個月前類似。其實已有四千多萬人投票了，川普明天也要投票，選民早已有了定見。今年的投票率預測將達六成五，創下歷史紀錄。為什麼？因為太多人想要趕川普下台。」

沈政男說，「第三場辯論結束了。誰講得好？你可以黨同伐異，但辯論後美國民調顯示，53%比39%，拜登贏了這一場辯論。這是自從2008歐巴馬vs.麥肯以來，最後一場總統選舉辯論的最大差距。」、「川普其實已經表現得比第一場好了，因為，辯論規則變嚴謹，主持人也不疾不徐，有效限縮了他的張狂。如果過去四年，川普能這樣被有效管束，他的四年總統不會當到這般田地。」

最後，沈政男也說，「再扯說川普還有什麼大絕招啊，川普連最自信的辯論口才都贏不了拜登，不是對你好的就是好人，那是一歲半的道德觀」。

這篇貼文曝光後，掀起網友們討論，有人認為「台灣的媒體真的很可怕，拚命在幫川普帶風向...但是美國的民眾主流意見就是完全無視這些抹黑...」、「美國人現在應該覺得只要有個言行正常的總統就謝天謝地了」，也有人說，「海水退去便分曉」。

(中時新聞網)