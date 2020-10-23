國家通訊傳播委員會（NCC）下週一將舉辦《中天新聞台》換照案聽證會，《中天新聞台》將被關台傳言甚囂塵上，引發各界關注。《中天新聞台》今日起連續三天舉辦戶外開講，向人民闡述新聞自由的重要性。強強滾大哥上台不僅痛批，民進黨簡直忘記當年鄭南榕精神，更直言自己挺韓國瑜難道有罪？言論一出，讓台下民眾拍手叫好。

強強滾大哥質疑，自己挺韓國瑜難道就有罪嗎？感嘆如今的台灣究竟是什麼社會？台灣明明是「民主社會」，民進黨該好好聽清楚人民的聲音，再好好想想鄭南榕當年為何以身殉道？強強滾痛批，鄭當年不惜犧牲性命，為的就是「自由」兩個字，民進黨難道忘記了嗎？

強強滾大哥指出，當初《中天新聞台》為了文旦新聞竟然也被罰錢，「真是看到鬼了！」「這是我們現在的台灣嗎？」並表示，還好有《中天新聞台》能反映不同的聲音，否則大家的心聲都傳不出去。

此外，強強滾大哥表示自己活到那麼老還沒聽過電視公司換牌照要聽證會，就像自己沒聽過口罩可以用電鍋蒸一樣。強強滾大讚，坐在現場的各位都是「正能量的代表」，這種正能量更該一代傳一代，代代相傳下去。不僅如此，強強滾也直言，《中天新聞台》只是比較有觀眾緣而已，所以支持《中天新聞台》的民眾都要跟NCC說：「我們就是要看《中天》！我們就是愛《中天》！」

(中時新聞網)