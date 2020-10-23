許多人誤以為狂拉屎，就可以瘦較快，中醫師曝殘酷真相，根本就不會，還要小心拉到脫水。（圖／許淳彰醫師提供）

狂大便就可以減重成功？中醫師許淳彰表示，這是個錯誤的觀念。當腸子裡面的宿便都排乾淨，體重當然會下降，但只有在狂拉屎的前期是這樣，當腸子裡面的便便都排乾淨了，上再多次廁所，體重不會下降，只會脫水，脂肪更不會因此而被減掉。

中醫師許淳彰分享，常有患者來看病的時候會說：「醫師，你能不能幫我開強力的排便藥，讓我瘦快一點？」、「大許醫師，我之前吃的減重藥都一直拉肚子，但是竟然沒比較瘦啊？」蛋這其實是個錯誤的觀念！

許淳彰表示，許多人認為「拉肚子=能減重」，其實是很大的錯誤。並以珍珠奶茶解釋腸胃道的運作，首先，將粗粗的吸管想像成腸子，珍珠和奶茶想像成便便和腸液；當手壓住吸管時，吸管裡會塞滿珍珠和奶茶，使吸管的重量增加；但若將手放開，吸管裡的珍奶會全掉落，少了珍奶的重量，吸管變空，總重量當然會變輕。

許淳彰指出，當腸子裡面的便便都排乾淨了，身體扣掉便便的的重量，體重當然會下降，但若吸管（腸子）已經變空了，體重還能繼續變輕嗎？因此靠拉肚子來減重，只能在前期排空宿便時看到體重暫時下降，後面就會發現即便一天跑20次廁所，也不會變瘦了。

許淳彰警告，不斷拉肚子要小心拉到脫水，因為你減少的是便便，而不是瘦到脂肪。

許淳彰強調，養成每天良好的排便的良好習慣，可以避免過多的營養在腸子裡不斷被吸收，但大家要記住，這不是幫你燃燒脂肪的方法。良好排便是維持體重，而不是減重！

(中時新聞網)