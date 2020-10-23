張先生今年40多歲，這大半年來，老是覺得上背部肩胛骨中間的地方痛痛的不舒服，因為他之前並沒有外傷，也沒有運動傷害的病史，而且這種疼痛也不會隨著背部伸展而緩和或加重，他又因為工作忙，一直沒有就醫。直到最近公司安排健康檢查，在胃鏡報告中發現罹患了慢性胃炎，在經過腸胃科門診的藥物治療之後，沒想到上背部肩胛骨疼痛的狀況也改善了。

上背痛恐為胃的轉移痛

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，這位先生的上背痛應該是發生了胃的轉移痛，因為胃的神經跟上背部的神經有重疊，雖然大部分胃病是以上腹痛的症狀為主，但有時胃的問題也會引起上背部疼痛，而且談痛的症狀甚至比上腹痛還要明顯。這種胃的轉移痛不會有壓到背部某一點而特別痛，但有時會因為飲食，像是喝咖啡、喝酒而更加疼痛。

至於轉移痛與肌肉痠痛有什麼不一樣呢？康本初指出，轉移痛在經過休息、服用止痛藥之後，通常沒明顯的改善，疼痛依舊存在，同時會是悶痛且沒有特別壓了會痛的位置。如果是肌肉痠痛，在復健伸展、適度休息之後，疼痛是會有改善的，而且在按壓疼痛位置時會感覺疼痛更加劇烈，在放開之後感到疼痛稍微緩解。

消化器官有類似的轉移痛

而且不只胃會出現轉移痛，其他的消化器官也有類似的轉移痛，例如：膽囊的轉移痛可能出現右邊肩膀痛，胰臟的轉移痛也可能出現在上背痛。

康本初說明，胃發炎的症狀不是很明顯，輕微的可能只有上腹不適、腹脹、噁心等感覺，有可能是因為幽門桿菌感染、不良的生活習慣等而得到。胃部如果已經處於發炎的狀況，但還是持續接觸危險因子，如菸酒、高鹽、醃漬飲食等時，或是幽門桿菌持續的感染，就有可能會演變成胃癌。胃發炎的治療以藥物為主，並得配合生活習慣的調整，飲食避免高鹽、醃漬飲食；戒菸、戒酒不可少；另外避免暴飲暴食，進食時要放鬆心情。

康本初提醒，當出現上背痛，在復健伸展、適度休息之後若沒有改善，或是同時有胃炎的相關症狀，有可能是胃炎所引起的，建議就醫做進一步檢查。一旦發現罹患胃炎，應積極治療，以降低胃癌的發生率。

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(中時新聞網)