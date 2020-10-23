眾所矚目的iPhone12今（23日）正式開賣！照慣例，一定會有人釋出拆解影片，把整支iPhone「分解到不能再分解」，一窺神機究竟。

bilibili世紀威鋒科技把今年發表的iPhone12和去年的iPhone11進行對比，新機確認配備高通的驍龍X55數據機晶片，也採用了L型控制板，同時縮小了振動馬達尺寸。

iPhone12電池容量為2815 mAh，內部還有MagSafe磁吸系統，跟iPhone11相比，i12薄11%、小15%、輕 16%。

關鍵的X55晶片，與新機發佈前聽到的傳言一致，它提供了對5G網路支援，以及5G／4G頻譜共用，是高通繼X50之後的第二代5G晶片。

明年的iPhone很可能會使用驍龍X60數據機晶片，這是高通生產的第三代 5G 晶片，將在電池耗電量、元件尺寸、連線速度帶來顯著效能提升。

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(中時新聞網)