美吾華(1731)下午舉行法說會，總經理賴育儒表示，公司坐穩染髮市場龍頭，持續開發多款訴求草本、植萃染髮產品，滿足愈加受外界重視的環保意識；深耕多年的電商通路，今年也開花結果，線上線下業績雙線成長，上半年EPS成長47%，展現虛實整合成功的堅強實力。

隨著電商通路的快速成長，數位行銷能力已成為公司在市場上的決勝關鍵，美吾華深耕電商多年，今年順利完成旗下各銷售官網整併，推出全新「美吾髮購物網BeautyMall」，將傳統官網打造成銷售通路平台，並開啟海外直送服務，挹注營收。賴育儒強調，「美吾髮購物網BeautyMall」讓消費者挑選產品更方便，一站購足、客單價連帶提升，並能透過消費行為的分析，更加掌握、了解消費者的購買習性和週期，進而以精準行銷來創造銷售習慣，是線上業績成長的關鍵之一。

美吾華根據市場，挑選最佳時機推出新品、新品牌，像是今年與美少女戰士聯手的「經典香氛系列」洗沐產品，引爆市場話題。網路原生品牌「Saholea森歐黎漾」，創立4年，持續坐穩網路洗髮精Top品牌，展現堅強的研發與行銷實力。

(時報資訊)