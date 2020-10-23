廣豐(1416)今（23）日召開重訊記者會，宣布子公司寶豐改採賣斷出售方式，將位於廣豐新天地購物中心，以46.8億元出售給國泰金(2882)旗下國泰人壽。預計未扣除土地增值稅的處分利益約2.7億元，以目前流通在外股數估算，最多可挹注每股盈餘約1.46元。

廣豐發言人陳素靜表示，後續將按契約與國壽辦理交割事宜，暫無明確完成時間表。廣豐2020年前三季自結合併營收1.61億元、年減20.77％，為近6年同期低點。上半年稅後虧損1.89億元，每股虧損1.02元，較去年同期轉虧、為近18年同期低點。

廣豐為求營運轉型、充實長期轉型營運資金，董事會去年3月通過子公司寶豐處分廣豐新天地購物中心案，並經5月27日股東常會決議通過。公司原擬採取售後租回方式繼續經營，並在二期位址開發引進醫療產業計畫。

廣豐表示，寶豐委任世邦魏理仕台灣分公司，以售後回租條件陸續辦理公開標售、與買受人個別議價。經寶豐、世邦魏理仕與個別買受人協商議價後，決議參酌世邦魏理仕提議，將處分案調整為賣斷出售，並洽定由國壽買下，寶豐出售後將退出、不再回租經營。

廣豐指出，寶豐已於23日與國壽簽署不動產買賣契約書等相關文件，總交易價款為46.8億元，雙方將按契約書約定方式履行後續相關交割作業。由於處分案改採賣斷出售，廣豐先前規畫的售後租回計畫將不再適用，在二期位址開發引進醫療產業的計畫亦將中止。

廣豐表示，處分廣豐新天地購物中心後，公司短期合併營收雖因此下滑，但處分資產變現償還貸款後，除將大幅降低負債、減輕利息負擔及改善財務結構外，亦將擁有更充裕營運資金，可集中資源發展核心事業。

廣豐表示，未來計畫將營建事業做為未來發展重點，延續「廣豐」品牌價值驅動下一波成長，同時將尋找餐飲物業管理、醫療健康事業等新投資契機，持續評估瞄準良好投資標的，藉此增添獲利、創造新營運價值，故對合併營收及股東權益不會有重大影響。

(時報資訊)