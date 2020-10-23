第三季中國市場的強勁需求，扭轉了汽車部門的利潤率，戴姆勒集團(Daimler)周五上調了全年獲利展望。另在第三季出現營收出下滑，但獲利上升。

戴姆勒集團第三季淨利上升來到20.5億歐元(約24.2億美元)，優於去年同期的17.2億歐元。第三季營收則從去年同期的432.7億歐元下滑到402.8億歐元。

得益於定價改善和固定成本下降，汽車和卡車部門的營收回報率從去年同期的7%上升到9.4%，更優於第二季的-1.5%。戴姆勒認為，公司得益於市場改善和成本下降，預計第四季將維持正面發展趨勢。

第三季經調整EBIT為34.79億歐元(約和41.1億美元)，優於去年同期的31.4億歐元。

該公司更表示，預期全年稅前獲利(EBIT)將達今年以前的水準，而此前的財測為全年度下滑。

然而疫情對於需求仍有影響，第三季汽車和卡車的銷售量減少4%。戴姆勒重申全年的單位銷售和營收仍會低於2019年。

(時報資訊)