在美國政府禁令生效下，華為如期發表全新5G旗艦手機HUAWEI Mate 40系列，包括HUAWEI Mate 40 Pro和HUAWEI Mate 40 Pro+，搭載華為首款5奈米麒麟9000 SoC晶片，售價分別為899歐元、1199歐元起，儘管目前美國對於華為禁令已經上路，但該機款主要拉貨階段是在禁令前，故順利發表，至於下一世代旗艦機是否可延續下去，則須關注後續禁令封鎖發展。

HUAWEI Mate 40 Pro和HUAWEI Mate 40 Pro+搭載業界首款5奈米麒麟9000 5G SoC晶片，麒麟9000晶片首次集成多達153億電晶體，是目前電晶體數最多和功能最完整的5G手機晶片。CPU三檔能效架構最高主頻可達3.13GHz，首款24核Mali-G78 GPU讓圖形處理性能大幅升級。

HUAWEI Mate 40系列在照相功能上持續精進，Mate 40 Pro和Mate 40 Pro+配置前後雙電影鏡頭和前後雙超大廣角，5000萬像素超感知鏡頭擁有超大尺寸RYYB感測器和全像素8核極速對焦，2000萬像素超廣角電影鏡頭下，拍攝強光和夜景場景時畫質更清晰，後置人像拍攝納入更廣的畫面，防變形演算法大幅改善畫面邊緣變形和人臉矯正。HUAWEI Mate 40 Pro沿用潛望式光學變焦結構，實現10倍混合變焦和50倍數位變焦。

HAWEI Mate 40 Pro+則實現20倍混合變焦和100倍數位變焦；另外，HUAWEI Mate 40系列擁有1300萬像素超感知前置鏡頭，取景範圍更廣，手機橫向自拍和合照時，自動切換三階段廣角拍攝，能容納更多的人物和視野。

HUAWEI Mate 40系列手機將於即日起陸續上市，Mate 40售價為899歐元(8GB+128GB)；HUAWEI Mate 40 Pro售價為1199歐元(8 GB+256GB)；HUAWEI Mate 40 Pro+為1399歐元(12GB+256GB)。

(時報資訊)