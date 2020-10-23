信邦(3023)受惠於傳統旺季來臨，電動自行車及醫療等新產品出貨放量，第3季稅後盈餘6.21億元，創下單季歷史新高，累計前3季每股盈餘為7.11元，亦是歷年同期新高，由於第4季有10月的十一假期及12月歐美年末假期，以及期末年度盤點客戶端庫存調整，信邦預估，第4季將較第3季下滑，但出貨有機會接近第2季出貨金額，呈現淡季不淡。

信邦深耕MAGIC五大產業，並持續擴大產品，除e-Bike已開始量產出貨，全球肺炎疫情引爆醫療診斷監護設備需求，信邦為Medtronic(美敦力醫療公司)、GE及大陸邁瑞醫療等大廠主要供應商，線束產品廣泛應用在呼吸器、斷層掃瞄及移動式X光機，疫情帶動公司醫療相關訂單爆增，今年光呼吸器出貨量就可以從去年約3000台躍升至2萬台，醫療產品佔公司營收比重逾10%。

在工業用產品部分，信邦原就是美國電商大廠搬運機器人的線束供應商，近兩年美國電商大廠積極建立無人機隊，信邦也順勢成為美國電商無人機的線束供應商，美國電商於日前獲美國聯邦航空管理局(FAA)批准可成立送貨無人機隊，在無人機送貨業務邁出關鍵一步，美國電商已著手準備針對美國地區包裹宅配展開有限測試，隨著美國電商逐步落實無人機宅配計畫，目前信邦無人機線束訂單爆滿，成為今年第4季及未來業績成長新動能。

醫療、車用及綠能等產品訂單暢旺，且電動自行車等新產品出貨逐步放量，信邦第3季合併營收58.98億元，季成長11.54%，年成長17.19%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率25.83%，較第2季減少0.45個百分點，年增0.31個百分點，合併營業淨利8.07億元，季成長19.83%，年成長41.02%，稅後盈餘6.21億元，季成長5.7%，年成長12.73%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.67元；累計前3季合併營收156.7億元，較去年同期成長12.95%，為歷年同期新高，合併毛利率25.95%，年增0.31個百分點，合併營業淨利20.36億元，年成長28.08%，稅後盈餘為16.56億元，年成長16.21%，為歷年同期新高，每股盈餘7.11元。

信邦表示，第4季雖有10月十一假期、12月歐美年末假期，以及期末年度盤點客戶端庫存調整等因素，且進入營運淡季，但因今年度無客戶將第4季需求提前至第3季出貨情形，依據客戶端的需求，第4季出貨有機會接近第2季出貨金額，並可望較去年同期成長兩位數。

(時報資訊)