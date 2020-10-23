所有康復之友在溪州公園「玩很大」，350人分成20組進行小組闖關活動，一起完成不同任務。(吳建輝攝)

彰化縣政府照顧縣內精神障礙病友，23日邀請350位「康復之友」，走出戶外，齊聚彰化溪州公園，進行一連串的闖關活動，彰化縣衛生局副局長尚筱菁表示，活動目的是希望把在機構、社區裡，接受心理復健的康復之友，帶到戶外來，展現他們復健的成果，還給他們與一般人一樣的社交及生活圈。

普遍民眾對於「精神障礙者」，都存在著刻板印象，導致患者本身因害怕被別人知道，不願就醫或者放棄治療，沒有人希望自己被當成異類，但事實上這些精神障礙者，只要經過正規治療，就能得到很好改善，尚筱菁強調，他們不是「病人」，而是「康復之友」。

彰化天使盃過去多半舉辦歌唱比賽、畫樺、啦啦隊等，近年開始走路社區，從淨山、健行，到今年的玩很大闖關活動。(吳建輝攝)

尚筱菁表示，普遍民眾對於精神病友，都有一些不客觀的刻板印象，治療機構也並非外面人所想像，平常除了心理治療，還有所謂職能治療，像是音樂、書寫、畫圖等，也會到戶外活動，全面性的治療，才能得到最佳的復健效果。

「跟我們都一樣，只是有一些心理障礙」彰化縣職能治療師公會理事長周雅旼表示，通常通過正規治療，他們是可以穩定下來了，有很多病友經過治療，都能回歸社區，甚至工作，但最重要的是，社會能否接納他們，這也是我們持續在努力的。

周雅旼強調，民眾看到部分報章雜誌，像是砍殺、傷害等，對精神病患者產生所謂「汙名」的壞印象，社會如何接納這些經過治療，恢復所謂穩定的康復之友，也是目前最需要克服的難題，希望社會多點包容與鼓勵，協助他們走出病痛，迎向未來。

(中時 )