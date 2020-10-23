櫃買中心今（23）日表示，調整昇華公司（4806）上櫃有價證券預收款券事由。

櫃買中心表示，昇華公司原於109年9月30日發生存款不足之金融機構退票業已重提付訖，惟該公司仍因107年6月4日召開之重大訊息說明記者會有未能釐清疑點之事項且對該公司股東權益有重大影響，故該公司普通股股票仍應依業務規則第12條第1項第14款規定繼續採預先收足款券方式交易。

(工商 )