櫃買中心調整昇華股票預收款券事由 16:022020/10/23 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（23）日表示，調整昇華公司（4806）上櫃有價證券預收款券事由。 櫃買中心表示，昇華公司原於109年9月30日發生存款不足之金融機構退票業已重提付訖，惟該公司仍因107年6月4日召開之重大訊息說明記者會有未能釐清疑點之事項且對該公司股東權益有重大影響，故該公司普通股股票仍應依業務規則第12條第1項第14款規定繼續採預先收足款券方式交易。 (工商 ) #昇華 #櫃買中心 #預收款券 #事由 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買7場次市場業績發表會 11月間隆重登場 10:102020/10/23 財經 櫃買27日審議會 將審亨泰光學上櫃案 15:492020/10/23 財經 中信銀可持續發展債 11月掛牌 04:102020/10/23 金融．稅務 高雄亞灣區漸夯 聯上鉑金熱銷 04:102020/10/23 產業特刊 百貨周年慶季到 銀行信用卡回饋大方送 10:322020/10/23 財經 併購金額破千億美元大關 半導體產業洗牌爭霸主 14:402020/10/23 財經 上市櫃建商火力全開 今年狂砸835億購地 要挑戰千億新高 15:232020/10/23 房市新訊 信義區周年慶爆人潮 本周氣溫降催買氣 04:102020/10/23 時尚消費 《店頭市場》櫃買7場主題式業績發表會 11月10日開跑 10:332020/10/23 財經 從2件事洩玄機 謝金河感嘆「香港走味了」 10:292020/10/23 財經 財經熱門新聞 《其他股》廣豐新天地46.8億元賣國壽 廣豐EPS估挹注1.46元 - 證券 - 時報資訊 華為最後一顆子彈？台積電斷貨晶片曝光 - 財經 台積電5奈米趕貨！華為Mate 40對戰蘋果i12 最後贏家曝光 - 財經 超越三峽大壩 澳砸1兆打造世界最大綠電廠 面積超台灣1／6 - 財經 AI戰勝人類？人工智慧操作股市3年 成績單出爐 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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