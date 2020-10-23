哪些壽險公司可以撐過2026年？金管會主委黃天牧23日呼籲保險公司不要再觀望，台灣一定會如期在2026年接軌負債會計IFRS17與新清償能力指標ICS，這是為了保險公司長治久安的轉型，且轉型不可能不付出代價，若過去10多年有努力降低資金成本的公司，接軌就相對簡單，但若仍在爭市占率、搶業績的公司，可能就要付出比較大的代價。

若撐不過2026年的考驗，有些壽險公司可能就面臨被併購或出售，在這五年多的過渡期，保戶如何選擇能活到最後的壽險公司？

黃天牧強調，金管會已要求保險公司財務、業務指標要公開透明，保戶可以查看五大指標，自主決定可符合自己期待的保險公司，即各公司的淨值比、RBC、負責人風格、金管會裁罰紀錄及是否穩定的獲利。

金管會要求保險公司淨值比必須大於3％，低於3％，代表淨值不夠厚實，恐無法支應未來風險，公司就要提改善方案，若連續二個半年低於2％，金管會就會限期採取立即糾正措施，包括限制業務、裁撤據點、最嚴重就是接管。

而在2026年之前，保險資本適足率指標仍是RBC（風險資本額）要高於200％，否則也是會被限期處置；第三是負責人風格，即是否重視公司治理、是否正派等；第四就是要看金管會是否對這家公司祭出重罰；第五就是雖然公司有獲利，但是否忽高忽低，黃天牧表示，有些公司業績很好，但未必代表獲利。

黃天牧強調，接軌IFRS17與ICS，金管會「不是頭腦壞了整個搬過來」，會考量國情，即台灣過去有極多的高利率保單，會向國際爭取符合台灣市場的彈性，保險公司接軌新制，要付出代價，如調整資訊系統、商品結構，但黃天牧說：這代價「不是付不起的」。

但2026年之前是否有保險公司會被淘汰？黃天牧表示，金管會是監理機關，是要扶植產業發展，不希望接軌過程中，有產業因此被淘汰，會盡量讓業者順利調適，但這也需要各家公司自己努力，不要再觀望、心存僥倖。

(工商 )