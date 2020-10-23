霧峰分局十九甲派出所員警，拼湊出曾姓阿嬤說的零碎訊息，找到阿嬤女兒來所接回。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

「請問，妳要去叨位？」72歲的曾姓阿嬤攔計程車要回家，上計程車後，卻忘記家在哪裡？計程車運將只得載去霧峰分局十九甲派出所求助，警方與運將愛心大接力，耐心詢問、拼湊起阿嬤的記憶拼圖，終在夜幕之際，尋得阿嬤女兒，助阿嬤平安返家。

日前一位計程車司機，載著一位阿嬤到十九甲派出所求助，表示阿嬤忘記自己家地址，請警方幫忙，阿嬤一開始很慌張，自己名字及住家都想不起來，所長李銘卿、警員呂金松首先跟阿嬤聊天，緩和她的情緒，一點一滴拼湊起阿嬤片段的記憶。

原來阿嬤早上從南投竹山騎機車出門買菜，不料一路迷航，一直騎到50公里外的大里區立新路時機車拋錨，改搭計程車卻一時想不起來自己家在哪？員警從阿嬤所說的零碎訊息中，拼湊出幾組電話號碼，經耐心撥打後，終於找到阿嬤的女兒，阿嬤在派出所看到女兒來，終於露出開心的笑容，對於員警的協助，表示非常感謝。

霧峰分局長陳家銘表示，家中如有長輩之民眾，可在長者身上配戴手鍊、名牌或在所著衣物上繡上聯繫方式等重要資訊，萬一走失可協助儘速找到家屬。

(中時 )