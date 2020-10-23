Twins成員「阿嬌」鍾欣潼，今年5月和「醫界王陽明」賴弘國宣布離婚，婚姻僅維持14個月就告吹，當時網紅「廣告小妹」在臉書直指男方「愛砲也愛劈」，讓賴弘國氣到提告妨害名譽罪，更傳出廣告小妹已遭到通緝，對此死對頭陳沂也立刻在臉書發文狠譏。

廣告小妹得知賴弘國離婚後，就爆料他私下「愛砲也愛劈」，氣得他揚言：「不管要花多少律師費，我一定告死她」，也正式提告妨害名譽罪，因此傳出廣告小妹遭到通緝，通緝時效到2033年，對此廣告小妹表示二月回紐約後，身為外籍人士居住地非台灣的她，沒有收到任何傳票，並強調一切事宜都交由律師處理。

謝謝各位，我是2020快樂冠軍🏆 誰管妳有沒有收到傳票，廣告大嬸被通緝是事實，只要入境台灣直接抓起來啊！笑死🤣 由陳沂發佈於 2020年10月22日 星期四

對此「廣告小妹」的死對頭陳沂，在得知消息後立刻在臉書發文狂酸：「誰管妳有沒有收到傳票，廣告大嬸被通緝是事實，只要入境台灣直接抓起來啊！笑死」，最後還不忘自稱：「謝謝各位，我是2020快樂冠軍」，兩人勢必將再度隔空交火。

對此網友也紛紛回應：「她說她沒收到 傳票應該是正在路上吧」、「她不回台灣，也沒辦法抓」、「只要不和解，追訴期很長的」。

(中時新聞網)