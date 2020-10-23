受到新冠肺炎疫情影響，台北市的觀光產業持續低迷，包含商圈、夜市等都受到強大的衝擊，而北市商業處今年舉辦的商圈嘉年華就特別砸70萬請6位網紅行銷，議員王鴻薇痛批，這些網紅根本不紅，有的臉書追蹤數僅千人、IG追蹤僅226人，更有人發文按讚數僅雙位數，分享數甚至掛0，痛批市府根本就是在亂花錢。

王鴻薇表示，商業處針對一系列活動的宣傳效益，竟是將這些網紅的追蹤人數全部加起來，宣稱觸及達到45萬人，但仔細一看這些宣傳文章，可以發現有一半的讚數都不到100個，甚至分享次數是0，顯見觸及率相當低，商業處完全就是在膨風。

王鴻薇指出，商圈嘉年華活動的宣傳影片，影片主角是柯文哲及熊讚，長度1分鐘，且影片發在產發局及商業處兩個粉絲專頁，加起來總讚數不到300，分享數更是僅有33個，但竟要花費15萬，痛批效益極低。

王鴻薇表示，柯P從過去就常常喜歡和網紅合作宣傳，過去和百萬以上訂閱的Youtuber合拍影片，一部平均都在96000元，而這次商業處邀請6位網紅，僅參加活動和發一篇文章，竟然就要花到70萬元，而且宣傳效益還這麼低。

王鴻薇痛批，砸了70萬不如給議員羅智強、呱吉或者她代言，效果都會比較好，台北市政府是不是錢太多，要求市府檢討行銷成果，如果宣傳效益這麼慘的話，未來還不如把錢拿來實質補貼商家。

對此，商業處表示，有關商圈嘉年華網紅行銷宣傳部分，本次活動依網紅擅長主題類型邀請6位知名網紅進行小旅行分享行銷，6位網紅好友數或追蹤數總計近52萬人，發布小旅行文章總觸及數總計超過23萬人次，期透過前述宣傳行銷方式，引民眾至商圈店家消費遊逛，未來會追蹤留意網紅執行成效持續精進執行方式。

(中時 )