百萬Youtuber放火上個（9）月16日，參加「Crazy Man瘋男」的私人派對，席間搭訕JKF女郎青青，之後兩人回到女方住處，卻遭青青男友發現，當場哭求原諒，為了脫身不但簽下30萬本票，還全裸拍攝道歉影片，事隔一個月，放火終於鼓起勇氣報警，才讓整起案件曝光。

放火當時參加中秋烤肉派對與青青看對眼，派對結束後便和女方回家，直到凌晨青青陳姓男友回家，氣得對放火叫囂，逼他全裸拍道歉影片，並簽下30萬本票，而嚇壞的放火也立刻照做，並找來友人交出25萬，雖成功脫身，但影片仍在陳男手上，他便在律師的陪同下報案，並要求警方保留當天的監視器畫面，警方後續也將傳喚相關人等到案說明。

青青年僅20歲就在網紅圈小有名氣，擁有34.9萬IG粉絲，過去就曾惹出不少爭議，去年登上反骨男孩的頻道，被酸民攻擊蹭熱度，之後拍影片更傳出虐貓的負面新聞，儘管如此，身材火辣的青青人氣還是居高不下，甚至持續上節目《綜藝大熱門》、《國光幫幫忙》。

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在 Instagram 查看這則貼文 青青（@c.0214）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 22 日 上午 4:20 張貼

由於臨近JKF女郎選舉，青青最近也積極發美照宣傳，每每都會引來讚美，「喜歡青青的全部」、「想吃你」、「青青超可愛」、「做自己，果然是美女」、「女神身材超棒的」，然而如今又傳出負面消息，大量罵聲湧進，青青雖沒任何回應，卻也已悄悄限制留言量。

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(中時新聞網)