今年自新冠肺炎爆發以來，台灣企業營運不免受到國際社會經濟影響，放無薪假的人數已經超越金融海嘯。產險業者表示，疫情將使新常態資安與國際貿易風險增，企業應及早因應以降低營運風險。

富邦產險與社團法人中華公司治理協會今（23）日舉辦「董監事責任暨風險管理研討會」，邀請社團法人中華公司治理協會理事長陳清祥、秘書長游瑞德、台灣證券交易所公司治理部經理黃玻莉、達文西個資暨高科技法律事務所所長葉奇鑫與法商科法斯集團台灣分公司總經理張育立與會，探討董監事如何在全球疫情危機下，協助企業兼顧風險管理與公司治理效能。

富邦產險資深副總經理顏順志致詞時表示，董事會是公司治理的核心，如何培養專業素養、發揮有效職能及善盡監督功能，是公司治理成功與否之關鍵重點。今年自新冠肺炎爆發以來，台灣企業營運不免受到國際社會經濟影響，放無薪假的人數已經超越金融海嘯。企業在疫情危機中如何應變甚至求生存，考驗著公司管理階層與董監事的智慧，若能善加處理，可能化危機為轉機、提升競爭力，但若處理不當，則可能衍生為董監事的責任風險。

達文西個資暨高科技法律事務所所長葉奇鑫提醒，企業在疫情期間為避免群聚感染，被迫快速大量採用異地備援、遠距上班、視訊會議、線上交易等新科技措施，但因為準備倉促，缺乏完善規劃，可能潛藏資安等疑慮。

法商科法斯集團台灣分公司總經理張育立分享科法斯集團最新的研究報告，他表示，預估2020～2021年全球企業平均破產率為32％，由於台灣經濟以國際貿易為主，極有可能會因為海外客戶或供應商的停工與財務困難，而引爆應收帳款延遲甚至成為呆帳的信用風險，呼籲企業建立合適的信用管理流程，引進外部專業風險管理專家，並安排適當的保險規劃。

富邦產險進一步指出，企業在追求成長的同時，也應該建立完善的公司治理制度，並依據產業特性來規劃適當的保險與風險管理計畫，達到企業永續經營的目標。

(工商 )