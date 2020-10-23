新北市勞工局今（23）日公布未足額進用身心障礙者企業名單，截至109年7月未足額進用單位包括台灣松下電器（應進用17名/不足6名）、億光電子（應進用16名/不足6名）及南亞科技三廠（應進用34名/不足5名）、中國生產力中心（應進用6名/不足5名）等共計220家企業，勞工局除依法發函限期繳納差額補助費，並積極規劃針對上述科技廠商再次進廠輔導，盼企業能善盡法定義務儘速依法改善。

勞工局長陳瑞嘉表示，部份企業長期以「找不到符合需求的身障者」或「工作環境不適合身障者」為藉口，或認為只要繳交不足額進用的差額補助費，就能代替進用身障者來規避，惟企業應主動開放職缺徵聘身障者，勞工局今年也特別成立「身障求職求才統合服務窗口」，透過單一窗口連結支持性就服員，實地入廠提供職務分析，給予個別化建議與輔導，藉以協助企業順利進用身障者。

相對長期未足額的企業，勞工局也發現願意積極配合改善的企業，例如原未足額的鵬鼎科技，在勞工局的輔導下，自今年5月起已陸續足額進用3位輕、重度肢障與視障員工，分別擔任人資、總務及按摩師等職位，也足證透過政府與企業的通盤合作，不僅幫助身障者順利就職，也成功輔導企業覓得人才，更能提升企業社會形象。

鵬鼎科技人資處課長許君萍表示，在勞工局的計畫性輔導媒合下，鵬鼎迅速達成法定進用標準，也為公司招攬優秀人才，還能免去繳納差額補助費，節省經營成本，讓政府與企業達到雙贏，未來也將積極再進用身障者以持續善盡企業社會責任。

新北市統計7月達到進用標準的義務單位計有2,343家，足額進用單位比例達90％，法定應進用人數6,442人，實際進用人數達1萬1人，進用率高達155％，在六都中名列前茅，其中更有近半數1,007家企業超額進用。

為使企業瞭解各項政府身障就業相關資源，勞工局也特別編撰「協助雇主進用身障者資源手冊」，並將電子書放置於「新北勞動雲」（檔案下載路徑如下：動態資訊/檔案下載/協助雇主進用身障者/協助雇主進用身障者資源手冊），提供人資部門相關法令、招募工具與管道等參考，歡迎各事業單位多加運用，或洽新北市勞工局身障就業輔導科專線(02)2967-5408，將有專人提供服務。

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