美國持續封殺華為，但有消息指出，華為早已預料美國制裁會不斷升級，2019年以來曾向台積電訂購大批適用於5G基地台的「天罡」晶片。這個重要的晶片庫存，足以供應中國國內電信商需求至少到明年底。

香港經濟日報報導，知情人士透露，台積電在華為要求下，去年底開始擴大生產7奈米製程「天罡」通訊晶片，這是華為5G基地台最重要零件。其中一名知情人士說，在川普政府切斷華為供應來源命令2020年9月生效前，台積電一共已出貨200多萬顆天罡晶片。

這名人士還表示，華為當時訂單規模之大，一度引發台積電高層懷疑，自身是否低估全球需求。

華為旗下海思半導體所設計的天罡晶片，目前看來證實是華為在美方制裁夾縫中，讓5G事業能維持營運的關鍵因素。

報導指出，華為多虧在美國政府堵住制裁漏洞前，取得台積電供貨，因此在中國國內3大電信商中國移動、中國電信和中國聯通總值1,700億美元的全國5G網路鋪設市場上，還能繼續供貨。

知情人士說，華為已告知中國的無線營運商，即使遭到美方制裁，他們的零組件庫存仍完全足以供應5G基地台架設至2021年底和之後。

華為據報至少從2019年底開始，提供不含美國零組件的5G基地台出貨。目前仍不清楚，華為手中庫存最久能支撐至何時。

天罡晶片是華為公司發布的業界首款5G基地台晶片，該晶片的尺寸縮小55％，重量減小23％，支持超寬頻譜，可以支持200兆頻寬，可以讓全球90％的站點在不改造市電的情況下實現5G。

(工商 )