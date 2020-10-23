渣打銀行23日發表報告，預期中國人民銀行在未來一段時間仍會保持政策利率為正數；為穩定槓桿比率，人行可能會指導信貸和貨幣增長與名義GDP增長相符。

香港信報報導，報告預期，在無可避免的情況下，人行只會謹慎擴大資產負債表。為保持貨幣增長與名義GDP增長相符，人行將需要下調存款準備金率，或通過向商業銀行放貸或購買國債的方式擴大資產負債表。與此同時，人行會盡可能避免財政赤字貨幣化及進行量化寬鬆。

渣打稱，中國可能建立中期財政框架，以確保地方政府債務的可持續性。中期而言，當局可能將廣義赤字預算比例，由今年佔GDP近11％，削至5％以下。報告估計一般政府債務約佔GDP的六成；在未來5年，只要名義GDP增速維持在5％以上，廣義赤字率將在5％或更低，這將令債務保持可持續性。

報告指出，大陸國家主席習近平提出的雙循環戰略概念將是十四五規劃的重點，料在下一個5年計劃中，將以5至6％的潛在GDP增長為基礎，並且更注重就業、收入再分配和社會保障等方面，以釋放中國的消費潛力。

此外，科技方面的投資將可能通過國家的支持及民營資本的參與而增加；該行並看到人民幣國際化的新推動力，旨在減少對美元主導的金融體系的依賴。

(工商 )