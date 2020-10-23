雲林縣台西鄉溪頂社區長青光電食堂23日舉行揭牌儀式，由3家能源業者，公益設置太陽能光電發電設備。（周書聖攝）

雲林縣長張麗善表示，完全支持在屋頂上種電的方式，反對良田拿來種電，絕不影響農漁業發展。（周書聖攝）

雲林縣政府與光電企業合作，於台西鄉溪頂社區長青食堂設置光電設備，23日舉行揭牌儀式，光電長青食堂正式運作，預估每年發電量可達18,850度。企業發揮社會責任，使長青食堂節省電費開銷，將多餘經費挹注於日常開銷。

台西鄉溪頂社區長青光電食堂由韋能能源、雲豹能源、銓泰環能3家綠能光電企業，共同於長青食堂屋頂上，建設太陽能光電板，同時包括未來20年的修護作業。其建置發電設備總裝置容量為15.19瓩，年發電量約18,850度。

雲林縣長張麗善說，雲林縣是天然資源豐富的地方，每天日照時間充裕，完全支持地盡其利、在屋頂上種電的做法，更符合雲林縣府三不三要的綠能政策。張麗善強調，反對良田拿來種電，絕不影響農漁業發展。

韋能能源執行董事胡根地表示，溪頂社區光電長青食堂是非常具典範的一項政策，長者在社區中可以獲得照顧，年輕人可以放心在外工作。長青食堂結合光電的意義，不僅讓天然資源得以永續，雲縣老人福利政策也能長期發展下去。

銓泰環能將接續未來20年溪頂社區長青光電食堂的光電設備維護，繼續回饋社會。銓泰環能董事長蘇玉姿說，長青食堂每月約可增加1萬元電費收入，每年就可達12萬元，可將多餘收入挹注於長青食堂開銷。

雲林縣府大力促成企業與長青食堂合作，未來將邀請更多在地企業，加入綠電公益認養行列，落實老人福利政策。

(中時 )