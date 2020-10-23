台灣金屬礦業舊址十三層、廢煙道曾是網美打卡聖地，但因土地屬重度汙染管制區，被禁止進入也不得開發利用，台電擬在明年2月土壤檢測報告出爐後，依照汙染程度分區使用；新北市長侯友宜指出，市府規畫在周邊打造台車觀光設施，要先解決土地利用；環保局則說，環保署希望台電能夠整體規畫，現還有汙染區管制的法令要克服，市府會全力配合。

民進黨新北市議員林裔綺23日總質詢針對北海岸與東北角地區觀光議題質詢侯友宜，她指出，瑞芳是觀光熱點，但因為交通擁擠、停車不便，對地方效益還沒看到，先成為地方居民的惡夢，新北推動青春山海線很成功，但配套都要做好，包括近期常發生的海釣安全問題，都需要市府重視。

林裔綺也說，除了解決交通議題，包括斥資4000萬元成立南雅遊客中心，還有龍洞增設140個停車位，交通局都要協助處理。

林裔綺也在19日也邀集環保局、觀旅局與環保署單位對於廢煙道土地再利用議題開會，希望市府能夠協助讓周邊豐富的歷史與文化景觀活動利用。

侯友宜指出，會用最快速時間邀請中央到新北，針對、環境、交通安全等議題開會檢討，尤其交通停車問題、海釣安全問題都是市府最關心的。

針對廢煙道問題，侯友宜說，他也打算在周邊打造台車促進光觀，但目前要先處理土地再利用問題，他會要求所有局處總動員推動。

新北市環保局長程大維指出，目前台電正針對這片土地分區檢測，希望針對高汙染區管制，中汙染區與低汙染區則分區利用，如高汙染區的廢煙道、十三層採遠眺方式利用，而低汙染度則可採取地度利用與穿越等方式，盼能活化地點，目前環保署當時也傾向朝此目標前進。

不過程大維指出，目前法令管制土地都是以完整場址管制，能否分區使用，還有待環保署針對法令提出解釋，預計明年2月土地調查結果出爐，市府也會持續協助後續。

(中時 )