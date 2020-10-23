2020紅點品牌暨傳達設計獎得獎名單於德國時間10月23日正式公佈，星宇航空的商務艙及經濟艙酒菜單，從近7000件作品中脫穎而出，榮獲紅點獎，讓星宇美學再次於國際間展露頭角。

紅點設計品牌暨傳達設計獎共分為17類，星宇航空商務艙及經濟艙酒菜單自「出版及印刷物組」中脫穎而出。本次評審團共24名成員，評選來自全球50個國家、共6992件參賽作品，最終獲獎作品共854件，將被收錄於紅點設計於11月出版的2020／2021年鑑中。

星宇航空執行長翟健華表示，很高興星宇的美學能再度獲得世界的關注及認可，公司堅持從細節做出不同之處，看似簡單的機上酒菜單選擇以嶄新的藝術方式呈現，反映了星宇不斷跳脫框架、創新突破的品牌精神，未來星宇也將持續面面俱到，努力帶給旅客意想不到的驚喜及享受。

星宇航空指出，機上菜單為瑜悅設計操刀，希望能傳達星宇航空的理念，呈現如家般的自在感受，表達飛行是抽離現實的美好體驗。整體視覺帶入輕盈與漂浮的感受，食物攝影模擬行星運行的軌道，呈現互引相繞、無重力的狀態。色彩採用暮曙的天光色調，同時參考機艙內部的配色與材質，營造出輕鬆舒適的用餐情境。

星宇航空的創意及美學領域，已多次取得國際肯定，除本次酒菜單獲得紅點獎，制服系列獲英國媒體《The DesignAir》評選為2019最佳新制服，「星探者」安全影片也奪得美國《Telly Awards》及韓國《AD STARS》等多項獎項。

(中時 )