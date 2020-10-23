寒舍艾麗酒店於10月26日起正式轉為防疫旅館，服務為返台民眾及短期商務旅客，防疫住房專案精緻客房房型每房每晚7,000元起（已含15.5％的政府稅與服務費），近距離欣賞台北101美景，景隅精緻客房房型每房每晚8,000元起（已含15.5％的政府稅與服務費），包含早午晚三餐，主廚精心設計多樣化中西式菜色，使用一次性餐具，美味豐盛的三餐陪伴旅客度過14天的隔離期間。

寒舍艾麗酒店酒店內5樓宴會廳、6樓LA FARFALLA義式餐廳及THE TERRACE 大廳酒吧與7樓EB SPA玩美會所皆正常營運，嚴格執行檢疫旅客與一般民眾動線出入口絕對分流並由獨立部門提供檢疫旅客相關服務，檢疫旅客必須經由專屬獨立入住通道至指定客房樓層，而一般賓客從停車場或由1樓大廳進出，其絕無任何共同接觸及使用共用區域之可能。且持續採取防疫措施，如：員工全面性配戴口罩、量測體溫、各出入口放置乾洗手機、餐廳現場提供酒精棉片，以及定時消毒全館公共區域，為賓客全面把關，共同守護健康，以確保提供安全無虞的空間。

寒舍艾麗酒店規劃完整專屬檢疫旅客的入住通道及由獨立部門提供相關服務，與一般賓客無論是從停車場或由1樓大廳進出至5樓宴會廳、6樓餐廳及7樓EB SPA玩美會所，出入動線絕對完全分流。另外，酒店擁有3個獨立的排風系統，將停車場、餐廳及客房的空調完全分隔，管路無互相流通之疑慮。

寒舍艾麗酒店全方面加強衛生消毒，不僅檢疫旅客通道每次接待一位客人後，即刻消毒其行徑之路線，而且酒店內定時清潔消毒各公共區域，提供大眾消費者衛生安全無虞的環境及空間，與全民共同防疫，攜手共護健康。

寒舍艾麗酒店配合政府防疫計程車及專業安全的防疫專車，從機場直至酒店，成立檢疫旅客專屬獨立入住通道。以最嚴格的標準消毒與防護措施，且經觀光傳播局、衛生局以及防疫旅館醫護輔導團隊等相關單位指導，從檢疫旅客接待流程、無接觸送餐服務、垃圾清運等皆依照旅館防疫手冊等作業進行，其行經之路徑加強專業性清潔及消毒，並由獨立部門提供相關服務。且致力於提供最完善的居家檢疫住宿體驗，酒店提升對外頻寬，客房內皆可免費使用高速網路服務，旅客輕鬆上網，網路不斷線，以及客房內電視鏡射功能，讓商務辦公或休閒娛樂時，可不受時間和空間的限制，輕鬆接收及分享訊息，並能隨時享受旅客喜愛的音樂及節目，提供安全、安心、安居的住宿環境。

(工商 )