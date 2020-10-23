季節轉涼，精品平價咖啡第一品牌路易莎舉辦「暖冬慶」，自10/26日至10/30日連續5天每天早上11:00前全飲品第二杯半價優惠（單筆同品項）。

路易莎表示，今（2020）年上半年路易莎飲品銷量排行前十名熱賣都超過1000萬杯，除了消費者普遍喜愛的莊園、小農系列之外，今年初路易莎創辦人黃銘賢秉著職人精神到日本找尋好茶，4月陸續推出第一茶匠森田治秀監製的「100％一番抹茶」及「大臣賞冠軍茶匠系列煎焙茶」，短短幾個月就躍升排行榜前十名。茶控也別忘搶先筆記，11/1日至12/31日憑黑卡就享「100％一番抹茶」及「大臣賞冠軍茶匠系列煎焙茶」單杯8折優惠。

路易莎2020上半年飲品銷量排行榜依序是：1.咖啡拿鐵2.美式黑咖啡3.莊園拿鐵4.莊園美式5.錫蘭紅茶6. 路易莎特調咖啡7.小農經典拿鐵8.100％一番京都宇治抹茶鮮奶9.小農雪點鮮奶茶10.大臣賞冠軍茶匠焙茶鮮奶茶

(工商 )