桃園市一位42歲盧姓男子利用某少年在網路上招募未成年少女從事性交易，利用少女們對iPhone、染髮等物慾作為誘因拐騙，盧男甚至聲稱安排接客需要先讓他「試用」，受害少女至少有10人以上。桃園地院依兒童及少年性剝削防制條例等19罪，判處盧男有期徒刑13年10月。全案可上訴。

據判決指出，盧男自2019年9月和某位未滿18歲的少年透過社群網站找到4位未成年的小綿羊少女從事性交易，並在同年10月時將其中3位少女載到某旅社，分別將其帶至樓梯間，以接客前要先「試車」為由，逼脫衣全裸、接吻、幫打手槍、性器交合等，完事後支付2至3千元不等的酬勞。

盧男事後也使用相同手法對多位少女犯案，守法皆是利用金錢及物慾進行誘惑，不僅向少女A約定只要發生「22次性關係」就買iPhone 11給她，也得知少女B想花4000元染髮，便承諾支付4000元買她一次，事後還以沒帶錢包為由沒支付款項。

盧男的惡性不只如此，他也會在與少女發生關係時一邊錄下私密的畫面，法官勘驗手機影像後，在裡面發現掐捏少女胸部的煽情影片、完事後少女倒臥床上的裸體畫面等。

桃園地院審理時，盧男雖坦承犯行，法官認定他為42歲正常智識成年人，卻不循正常管道謀生，利用未成年少女對金錢、性自主觀念仍不成熟的特性，招募對價性交易等工作，甚至還以試用為由性侵多位少女，對他們造成無法抹滅的傷害，敗壞社會善良風俗。依兒童及少年性剝削防制條例等19罪判刑，累積判處有期徒刑26年7月，應執行13年10月，全案可上訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)