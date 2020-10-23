新冠肺炎在全球爆發的初期，台灣民眾為抵禦病毒，開始瘋搶實名制口罩，出現「全民排口罩」的熱潮，但如今政府鬆綁，市面通路上已有販售盒裝口罩，就有一名網友在PTT八卦板發文，質疑台灣口罩如今多到爆棚了，實名制口罩現在存在的意義是什麼？

該網友表示，有些通路已經買得到250元的口罩，299元的口罩也滿街跑，「搞不好沒有實名制後，口罩超大量流入市面沒人買，馬上變一盒200塊了？」他質疑為什麼還需要實名制口罩？他甚至分析出4點原因，1.幫人民月省49塊、2.幫人民用便宜的價格蒐集到各式彩色口罩、3.幫口罩廠商hold住一片5元行情的基本盤、4.協助防疫。

許多網友在貼文下回覆，表達肯定口罩實名制，「就是基本保障阿 而且滿多是買小孩用的」、「疫情結束前都有可能有變數」、「已經有建立好的制度跟流程在疫情結束前都可以留著」、「哪天突然又缺了，誰知道」、「衛生紙之亂忘了嗎...囤貨排隊仔的世界你不懂」、「制度保持住，之後萬一爆發，才不會慌亂」。

也有人認為因為實名制才能不讓自由買賣的價格狂漲，如果沒有實名制政府定價，短時間應該會造成聯合漲價，紛紛留言表示，「現在有盒裝單片低於5元的嗎?」、「盒裝最便宜也要300吧」。

(中時新聞網)