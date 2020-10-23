新北市金山區公所於今（23）日重陽節前夕舉辦九九重陽敬老餐會，席開190桌邀請千位長輩共襄盛舉。除了佳節應景的佳餚美食、壽桃外，還特別選購金山農會自製的手工長壽麵線，幫長輩們「祝壽」、「添壽」。副市長陳純敬也到場為長輩舉杯獻上祝福，和長輩一起歡度佳節。

現場多位長者表示，每年的重陽餐會，彷彿是大型的同學會，多年不見的老友都可以藉此聚會回味從前。並讚賞金山區公所防疫措施做得周全，讓長輩能放心吃飯，今年還結合衛生所施打流感疫苗，為長輩的健康把關。有位張老先生更表示，他因為身體狀況的關係，行動不便且居住偏遠，還好有金山區公所貼心的接駁車接送服務，他才得以年年參加，對他而言，重陽餐會是他每年最期待的時刻。

金山區65歲以上老年人口截至8月份總計3,566人，佔全區人口比例高達17％以上，可以延續19年的餐會傳統，讓千位長輩齊聚共餐，很特別也很不簡單。考量百歲人瑞行動較不方便，無法親臨現場共襄盛舉，金山區長廖武輝今年首創親自到百歲人瑞家中獻上祝福，除了象徵吉祥、長壽、平安的壽桃和長壽麵線外，另外特別循傳統準備「麵龜」，祝福長者松柏長青，天氣漸涼更替長輩們增添「保暖毛毯」傳遞溫暖。

金山區致力區內公共建設發展和社會福利經營，目前公共托老中心1處、社區照顧關懷據點10處、社區陪伴站1處，老人共餐點有14處；2020年銀髮俱樂部達標，15里皆有設置，目的是要鼓勵各位長輩多到戶外走走，多動多健康。金山區公所期望透過每年一次各里聯合慶祝九九重陽敬老餐會，讓長輩們彼此交流互動，凝聚長輩間的情誼，同時也向長輩們表達深深的敬意。

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(中時 )