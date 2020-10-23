第2屆全國健身健美錦標賽暨IFBB菁英職業卡大賽，今天起在台北市立大學博愛校區進行3天賽事，是國內首次舉辦的IFBB國際賽事盛會，包含地主台灣、美國、日本、新加坡、馬來西亞、印尼、越南等共400名國際選手參與角逐榮譽。
IFBB國際職業卡賽，因為新冠肺炎疫情，為了讓比賽公平、公正並讓裁判了解最新比賽選手的評分標準，中華民國健美協會與西班牙健美總會採取國際視訊聯線授課，並由IFBB國際裁判長包威爾指導各項目評分標準，因此這次比賽的裁判有4位具國際經驗的國際裁判，以及3位西班牙總會裁判來評分。
中華民國健美協會積極跟西班牙健美總會申請首次在台灣舉辦的IFBB國際菁英職業卡比賽，不僅能提昇我國的國際能見度，更展現出我們有舉辦世界級比賽的能力，也很高興有6個國家派選手參與，中華民國健美協會理事長許安進及秘書處團隊表示，會再積極爭取IFBB亞洲盃在台灣舉行，相信在政府及協會共同合作努力下，有來自世界頂尖好手的刺激，和熱血沸騰的健美張力，一定能帶動整體健身風氣的盛行，吸引更多的人參與。
(中時 )
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