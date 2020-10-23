在保育人員細心照料下，2周後健康情況穩定好轉，近日評估已達野放標準。（李金生攝）

金門縣府祕書長陳朝金（左前）帶領保育人員野放綠蠵龜。（李金生攝）

野放的綠蠵龜感潮適應環境，7分鐘後才緩緩入海。（李金生攝）

海龜順利在成功海域野放，最後消失在茫茫大海中。（李金生攝）

1隻9月初在小金門擱淺受傷獲救的綠蠵龜，在金門縣水試所及野生動物保育救援協會悉心照顧後，今（23）日下午在縣府祕書長陳朝金帶領正義國小師生60人目送下，在成功海岸順利野放重返大海。

這隻在金門海龜救援案例中第1隻雄性成體綠蠵龜，9月5日傍晚在小金門中墩海岸擱淺，岸巡據報立即啟動海保署救援網（MARN）救援行動，連夜火速送往金門本島的水試所收容照顧。

當時健檢發現這隻背甲直線長約80公分、尾長約20公分，重約60公斤的綠蠵龜，除頭部有1處凹陷舊傷外，並無明顯外傷，但抽血檢查肌肉指數偏高，顯示有肌肉損傷的症狀，且有活動力和食慾不佳，一直漂浮在水面上，無法順利下潛的狀況。

在保育人員細心照料下，每天觀察和記錄活動力、食慾後，2周後健康情況穩定好轉，且有正常排便，近日評估已達野放標準，事先在後鰭狀肢打上2支鐵標，做為日後追蹤海龜去向，通報和蒐集研究資料之用。

陳朝金祕書長在野放前為小朋友上了一堂課，說明每年有1270公噸的垃圾丟棄入海，其中94％沈到海底，另6％隨著海流又漂向海岸，對海洋生物造成極大的生存威脅，許多死亡個體在解剖後，都發現胃中有大量誤食的海洋垃圾，希望未來在大家攜手做環保，維護生態環境下，可以給大自然的朋友一個更安全、潔淨的生活環境。

(中時 )