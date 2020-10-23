夏普23日盤後發出新聞稿表示，有關23日部份媒體報導日本三重工廠解雇勞工之事件，夏普特別聲明，報導中所提及之公司應為第三方協力廠商，而非夏普母公司。

此家第三方協力廠商由於受到新型冠狀病毒疫情等因素而將其所屬派遣業務的公司全面關閉。夏普公司在此澄清報導中所指非三重子公司，並對協力廠商之事件不予評論。

(工商 )