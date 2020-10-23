夏普澄清解雇傳言 協力廠行為不評論 16:322020/10/23 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 夏普23日盤後發出新聞稿表示，有關23日部份媒體報導日本三重工廠解雇勞工之事件，夏普特別聲明，報導中所提及之公司應為第三方協力廠商，而非夏普母公司。 此家第三方協力廠商由於受到新型冠狀病毒疫情等因素而將其所屬派遣業務的公司全面關閉。夏普公司在此澄清報導中所指非三重子公司，並對協力廠商之事件不予評論。 (工商 ) #夏普 #協力廠商 #評論 #解雇 #三重 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普醞釀重手多經濟領域打陸 11月G7峰會出招就差勝選 11:092020/10/23 財經 《國際政治》拜登在搖擺州民調仍領先川普 惟全國領先差距縮小 12:492020/10/23 財經 移除外部勢力 陸對台當務之急 04:102020/10/23 兩岸新聞 最終辯論「中規中矩」CNN：一關鍵讓川普失算了 13:322020/10/23 國際 華為衝擊浮現 相互開第一槍裁412人 04:102020/10/23 財經焦點 川普陣營再爆 電郵門大人物是拜登 04:102020/10/23 國際大事 美國圍堵被突破！華為與沙烏地阿拉伯協力開發阿拉伯語AI技術 11:402020/10/23 財經 黨內喊拜登當選撤萊豬 江稱不壓寶 04:102020/10/23 政治要聞 Airbnb設計 找前蘋果鬼才操刀 04:102020/10/23 全球財經 川普也不敢關媒體 04:102020/10/23 時論廣場 財經熱門新聞 華為最後一顆子彈？台積電斷貨晶片曝光 - 要聞 《其他股》廣豐新天地46.8億元賣國壽 廣豐EPS估挹注1.46元 - 財經 - 時報資訊 台積電5奈米趕貨！華為Mate 40對戰蘋果i12 最後贏家曝光 - 財經 AI戰勝人類？人工智慧操作股市3年 成績單出爐 - 財經 超越三峽大壩 澳砸1兆打造世界最大綠電廠 面積超台灣1／6 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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