迎接西洋鬼節「萬聖節」，香格里拉台北遠東國際大飯店推出各式應景美食美酒和節慶活動，包含飯店一樓的甜點精品The Cake Room自即日起至10月31日，精心製作多款創意吸睛的主題甜點。38樓馬可波羅酒廊於10月31日晚間九時舉辦「夜闖黑森林」萬聖變裝派對，以哈利波特系列小說中人人聞之喪膽的黑森林為主題，讓擁有魔法情懷的年輕朋友們更是熱血澎湃。每位1,000元加一成服務費，含兩杯飲品可任選萬聖節限定特調、紅白酒或啤酒，酒廊當晚除了有詭譎魔幻的黑森林佈置，還有現場DJ表演陪客人盡情搖擺舞動到午夜。

香格里拉台北遠東德籍甜點行政主廚法蘭克（Frank Braun）為萬聖節設計多款主題甜點，款款造型都十分吸引眼球，不論是自家舉辦萬聖派對或是參加朋友聚會，都可帶上這系列的主題蛋糕、賓主盡歡。

萬聖節少不了南瓜，主廚特別設計了以南瓜的詭譎笑臉為主題的萬聖節南瓜蛋糕，標榜讓人不寒而慄。此款蛋糕以南瓜慕斯製作，上層則是巧克力，除了能夠品嘗最純粹濃郁的南瓜滋味外，多了巧克力風味的層次感，是萬聖趴最經典的節慶蛋糕。針對大人與小孩，主廚並另設計了萬聖節家庭蛋糕，小蛋糕以可愛的冰棒造型登場，不同手繪造型如南瓜、繃帶人等，讓人童心噴發。此蛋糕雖形似冰棒，實際上卻是巧克力布朗尼，黑巧克力更呼應了萬聖節的暗黑元素，是萬聖節最佳拍照道具，讓人打卡美照發不完。

萬聖限定！馬可波羅酒廊首席調酒師駱威宏巧思設計三樣萬聖節限定版搗蛋特調，樣樣吸睛且視覺效果十足，標榜陪客人渡過這魔幻暗黑派對。

其中巫婆湯 Witch Soup造型吸睛，搞怪的眼睛造型棉花糖，再加上霧濛濛增加神秘情調的乾冰，讓人更加好奇它的滋味。此款巫婆湯以琴酒為基底，混入紫羅蘭利口酒增添花香氣，再加上新鮮葡萄汁鮮紅了整杯特調，完美融入萬聖節情境！最後加入檸檬汁，讓整杯調酒喝起來清香酸甜。

調皮傑克Naughty Jack（420元）是以巧克力粉繪製在杯外的南瓜造型，此款調酒以棕色蘭姆酒為底，加入巧克力利口酒，讓尾韻多了可可香氣，再加入南瓜牛奶和榛果糖漿，香濃甜蜜就像女孩們最愛的榛果奶茶一般可口。夜訪吸血鬼Vampire（420元）以伏特加為基底，加入新鮮火龍果汁，顏色也隨之起了變化，應景的鮮豔紫紅色特別適合在這個夜晚品飲，接著混入蒔蘿利口酒，增添其特殊風味，最後再加入萊姆酸和蜂蜜，讓口感更具層次，酸甜滋味在舌尖舞動。

(工商 )