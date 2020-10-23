網友發出自己在全聯買到的抱子甘藍。(圖擷取自我愛全聯-好物老實説)

有內行人親曝抱子甘藍的料理方式。(圖擷取自我愛全聯-好物老實説)

全聯福利中心商品琳瑯滿目，不時還會推出特價商品，且店面據點多相當方便，是不少主婦購物的首選地。昨(22)日就有網友表示，自己在全聯買到打6折的「抱子甘藍」由於其外觀神似檳榔，讓不少網友歪樓。但也有許多內行人親曝料理方式，直說「這營養很高，我都拿來燉肉，很好吃！」

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文表示，自己昨日去逛全聯時看到抱子甘藍「全部打6折」於是他便心動購入，但第一次購買，不曉得如何料理這樣特殊的食材，便想上網發問請教其他料理好手。

對此，許多內行人透露自己的銷魂料理方法，「對半切，加蒜頭清炒就很好吃，如果怕苦味可以先川燙一下」、「配鴻禧菇或好菇道，用奶油炒，很香～」、「對切，淋一些橄欖油進烤箱烤10分鐘～簡單又好吃！」、「炒蒜頭跟培根就好吃」。

不過因為原PO用塑膠杯裝著一顆顆綠色球狀物，讓不少網友歪樓，「路過，抱歉看成檳榔了」、「我看成檳榔」、「我以為檳榔，是要怎麼料理」、「這個檳榔有點肥」、「猛一看以為是檳榔」。此外，有網友解釋「其實這是歐美常見的球芽甘藍，老外通常對半切，拌點橄欖油，鹽，黑胡椒進烤箱烤至表面微焦，吃起來略帶苦甘，有點類似芥菜那樣的苦甘」。

(中時新聞網)