民進黨連江縣黨部24日啟用，民進黨秘書長林錫耀將出席啟用儀式，蔡英文總統則以錄影方式祝賀；民進黨前黨主席卓榮泰今在臉書表示，連江縣黨部的設立，可以營造更多的民主競爭，讓馬祖地區有第二種政黨的選擇；馬祖不再是民主的新戰線，是自由的最前線。

今年立委選舉當時民進黨主席卓榮泰徵召李問到連江縣參選，並在選後成立黨部，補齊民進黨縣市黨部在台澎金馬最後一塊完整的拼圖 ！」

卓榮泰今在臉書指出，2020年10月24日連江縣黨部落成啟用，是李問主委、謝雨利評召及所有執評委和全體黨員努力的成果；終於建黨34年後，民主進步黨完整了國家版圖最後一塊拼圖，台澎金馬合力齊步向前走！

他說，記得去年李問堅定要在馬祖選立委時，很多人還不能理解他的心情，結果證明李問不是憑一時的衝動，而是當下就下定決心要在馬祖深蹲經營；這個年輕人的毅力和精神確實叫人感動！

他指出，要在馬祖籌組黨部非常不容易，如今連江縣黨部的成員，包括在地旅館、民宿公會理事長、包括社福團體負責人、包括各種不同領域的專業人士和意見領袖，還有多位年輕工作人員，未來一定可以積極擴展黨務組織、關懷社會服務，他要給予高度到祝福與期待！

卓榮泰表示，連江縣黨部的設立，可以營造更多的民主競爭，讓馬祖地區有第二種政黨的選擇；然而我也看到李問主委兩個深具意義的動作，就是，「把黨旗插在馬祖！把國旗掛在胸膛！」從今以後，民主進步黨要大聲告訴世人：馬祖，不再是戰地政務的第一線；是民主的新戰線，是自由的最前線！李問，不只是馬祖民進黨的李問，而是中華民國連江的李問！

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(中時 )