南韓在接種流感疫苗後死亡的人數已經超過30人，使社會恐慌進一步升高，在新冠肺炎與流感可能合併爆發「雙疫情」（twindemic）之際，衛生專家對於是否繼續實施這個由國家主導的免費接種計畫出現分歧，不過南韓主管機關已經宣布接種計畫沒有改變。

雖然目前尚無法確認近來的接種後死亡案件與流感疫苗之間的關聯性，但韓國民眾對施打流感疫苗的擔憂持續升高。根據韓國疾病管理本部報告，自上周五出現第一例疑似注射流感疫苖死亡個案以來，截至周四午夜，南韓已有32人死亡，較前一日暴增20人。該國法醫機關表示，尚未發現成為首例的17歲男性之死，與注射流感疫苖有直接關係。

接種流感疫苖後死亡的個案激增引發社會恐慌，但韓國衛生當局重申，這個國家發起的季節性流感接種計畫仍將繼續進行，並強調流感疫苖注射與死亡之間沒有直接關係。該主管機關表示，政府將徹底調查，以找出造成死亡的確切原因。

(時報資訊)