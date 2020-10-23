斷了高壓電線，碰觸到已收割、放置田間曝曬的稻梗，瞬間燃燒，加上下了一夜雨，田中積了處處水窪，整個田地就沸騰起來，放生雞蛋幾分鐘後熟成完美溫泉蛋。（粉紅佳人檳榔攤提供／吳敏菁彰化傳真）

斷了高壓電線，碰觸到已收割、放置田間曝曬的稻梗，瞬間燃燒，加上下了一夜雨，田中積了處處水窪，整個田地就沸騰起來，放生雞蛋幾分鐘後熟成完美溫泉蛋。（粉紅佳人檳榔攤提供／吳敏菁彰化傳真）

斷了高壓電線，碰觸到已收割、放置田間曝曬的稻梗，瞬間燃燒，加上下了一夜雨，田中積了處處水窪，整個田地就沸騰起來，放生雞蛋幾分鐘後熟成完美溫泉蛋。（粉紅佳人檳榔攤提供／吳敏菁彰化傳真）

斷了高壓電線，碰觸到已收割、放置田間曝曬的稻梗，瞬間燃燒，加上下了一夜雨，田中積了處處水窪，整個田地就沸騰起來，放生雞蛋幾分鐘後熟成完美溫泉蛋。（粉紅佳人檳榔攤提供／吳敏菁彰化傳真）

東北季風狂吹，彰化縣颳起如中颱強風，福興鄉彰鹿台電高壓電線硬生生被吹斷，掉落收割稻田，瞬間燃燒起來，加上隔夜雨水，一片田土霎時沸騰了起來，宛如地熱谷，附近檳榔攤看得好奇，拿著兩顆生雞蛋下去泡泥漿，瞬間就煮熟，影片傳出，掀起熱烈回響，「哇！太神奇了」。

23日上午福興鄉彰鹿路4、5段高壓電線，上午9點18分被強風扯斷，啪的一聲，附近住戶658戶霎時停電，斷了高壓電線，碰觸到已收割、放置田間曝曬的稻梗，瞬間燃燒，加上下了一夜雨，田中積了處處水窪，整個田地就沸騰起來，炊煙裊裊。

「天雷勾動地火！」一旁營業檳榔攤小姐說，看著好像地熱谷再現，趕緊拿兩顆生雞蛋測試一下，放進沸騰的泥漿裡，幾分鐘後再拿出，清洗掉沾滿泥漿雞蛋，用清水沖洗後，撥開蛋殼，呈現了完美的溫泉蛋。影片傳出，不少人讚嘆，「太有實驗精神了」、「早知也多拿幾顆下去煮」。

台電彰化區營業處表示，今天風勢強勁有關造成電線斷落，工作人員加緊投入修復，上午10點57分已經全部復電，台電將持續加強線路巡視點檢工作，防止停電事故發生。

高壓電線斷落田埂燒出地熱谷 瞬間煮出完美溫泉蛋

(中時 )