2020全球城市小姐上海賽區主席同時也是晶璽健康事業執行長何修榕最近推動攝影藝術特展「表裡之城」，由全球城市小姐和先生擔任親善大使，現場俊男美女穿梭，讓攝影展瞬間人氣沸騰。

2020全球城市小姐上海賽區主席何修榕強調把美落實在生活之中。（中華全球城市選拔協會提供）

為了支持台灣藝術產業，何修榕不僅大力贊助，還將自己的收藏帶進展間，要將藝術美學融合健康「美力」，把美落實在生活當中。這項名為「表裡之城」的攝影特展在台北101登場，不只展現建築之美，行走在街頭形形色色的人們，也是另一種美。

柯純心（左）、李昱欣（右）成為攝影展親善大使。（中華全球城市選拔協會提供）

身為白手起家的創業者，同時也是熱情的藝術收藏家，何修榕將藝術美學，融合健康「美力」，推動當代藝術，並由2019全球城市小姐台灣賽區第一名柯純心、2019全球城市小姐台北市第一名李昱欣、2020全球城市小姐台北市第一名昝依甯、2020全球城市小姐澎湖縣第一名鄭娌姍、2020全球城市先生台灣賽區第一名范胡家豪、2020全球城市先生宜蘭縣第一名蕭遠皓，擔任這場攝影特展的親善大使，將「美力」落實在生活當中。多位選美佳麗穿著典雅的旗袍，城市先生則是西裝畢挺展現帥氣，讓攝影展更加人氣沸騰。

何修榕表示，「台灣有非常多美麗的地方，透過攝影的視角展現城市不同風貌的美麗，同時也透過藝術家的眼光，讓大家感受城市不同的面相。」

何修榕主張輕運動、食健康、享生活，同時身為全球城市小姐上海賽區主席的她，經常大力推動健康美學，並結合企業家與藝術家的專業舆涵養，交織出有溫度的城市夢想。

(中時新聞網)