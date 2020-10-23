安克生醫（4188）總經理李伊俐表示，看準國內龐大健診商機，已與多家大型醫院、健檢中心簽約；另透過授權、經銷等模式，連結國際醫療通路，並和超音波大廠洽談合作，創造雙贏，更與國際頂尖醫學中心，進行上市後臨床研究合作，擴大產品應用。

安克生醫智慧影像醫材「安克甲狀偵」獲美國FDA、歐盟CE Mark等上市許可，擴大中國市場耕耘，也與埃及、土耳其完成簽約。土耳其、埃及均為中東大國，人口各近1億人大關，不少民眾受甲狀腺的困擾，市場潛力大。

安克生醫是國內AI智慧影像醫材領先公司，為全球第一個獲美國FDA核准超音波電腦輔助診斷(CAD)的醫材公司，已成功研發4項美國FDA、歐盟CE核准的影像醫材。

看準預防醫學及後疫情時代的龐大健診商機，安克生醫上半年已提早完成各大健診相關單位布局，包括中國附醫、彰基、義大、中山附醫、聯安等健檢中心，列入專案或包套行程，有效滲透市場。

全球疫情未歇，安克生醫以線上參展、虛擬展位擴大行銷，另透過線上會議，和國際超音波大廠緊密溝通，洽談授權合作，甚與國外夥伴進行中的臨床試驗合作，展開線上教育訓練、定期個案分析，完整掌控進度，開拓國際市場。

李伊俐指出，和全球三大睡眠醫學中心之一的美國史丹佛睡眠中心今年7月展開國際合作案，期盼2021年底完成，並由計畫主持人發表論文於國際知名醫學期刊，提高全球能見度，替國際展業邁出重要的里程碑。

(工商 )