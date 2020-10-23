進台積電是許多職場新鮮人夢寐以求的工作，但常要加班爆肝、干擾生活正常作息也時有耳聞，而房仲如果業績好，年薪往往可高達數百萬，因此，有網友覺得很難抉擇，畢業後去台積電還是當房仲好？沒想到貼文一出，許多網友全都一面倒秒回房仲。

原PO在PTT問卦指出，現在台積電大舉招募人才，由於台積電的薪水是有名的高，但台灣房價也是有名的高，而且最近台灣人發了瘋似的買房，隨便賣一間2000萬的房子，服務費就遠超過台積電菜鳥的年薪。因此他很猶豫該選那樣工作比較好，所以想詢問大家，「畢業去台積電還是當房仲好」？

沒想到貼文一出，許多網友全都一面倒秒回房仲。紛紛表示「當房仲賣房子給GG工程師」、「可以當房仲誰要去台積電，賣一間房子等於台積電一年的收入，每個月只要賣一間，房仲一年的收入=台積電工作12年」、「房仲，房價只會漲不會跌」、「絕對是房仲，新竹、竹北根本隨便賣隨便賺」、「絕對是房仲，我朋友好幾個現在賣房，賣到開posche(保時捷)，年收都破5百萬以上」、「房仲阿，政府又不敢打房，賺翻了」、「房仲，我國中同學學店畢業 現在一年做到快300」、「房仲還有機會認識有錢人，台積電進去蹲是能幹嘛」、「房仲吧，幾乎年薪都有600萬以上，臺雞什麼咖，還要熬夜」。

不過，也有人認為當房仲有個前提要考慮，否則台積電的薪水還是比較穩定，「有結婚生子打算選台積電，奉行不婚不生選房仲，我是說如果是女生的話」、「服務費不是才6%嗎」「剛畢業去台積電+1，房仲看人做」、「去台積是穩穩賺薪水」、「台積電蹲幾年 錢全部拿去買房 離職當房東」。

(中時新聞網)