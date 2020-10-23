台中國際旅展23日熱鬧展開，吸引大批民眾參觀、搶便宜，其中，台中市展區前更是人潮滿滿。(民眾提供／林欣儀攝)

受新冠肺炎疫情影響，民眾今年無法出國，使得國內旅遊在後疫情時期更顯熱絡，為刺激買氣，為期4天的台中國際旅展今天登場，不只各旅行業者紛紛推出優惠、盼開出銷售佳績，各縣市政府也設攤宣傳、搶客，甚至推出不同旅遊行程，拉客意味濃厚。

今年第一場台中國際旅展從23日展開、將持續至26日，共有260攤、120家業者參展，包括日本觀光局、菲律賓觀光局及台中市政府、苗栗縣政府、金門縣政府等公家單位都來設攤，一早就吸引大批民眾排隊搶好康。

台中國際旅展台中展區推出五條套裝路線，盼吸引民眾來台中旅遊。(林欣儀攝)

台中國際旅展台中市展場內有片3D打卡牆，站在牆前拍照，宛如置身大坑步道。(林欣儀攝)

台中市旅行商業同業公會理事長張進丁表示，雖然受疫情影響，國外單位來台參展的程序相當麻煩，但仍有日本、菲律賓等國來設攤，相當難得；這次旅展雖以國內旅遊的行程、住宿等居多，規模仍是中部最大。

為行銷台中市，中市府也在展場中設攤，不但推出「台中五大路線新玩法」，以「山線鐵馬樂活之旅」、「海線生態套裝旅遊」、「屯區人文藝術之旅」及「都會繽紛采風之旅」、「溫泉泡湯養生之旅」為主題，展場中還設置拍照打卡區，站在特別設計的3D登山木棧道前拍照，宛如置身大坑。

中市府觀旅局主任秘書林鴻文表示，台中市好山好水、更是全台第二大城市，不論山城、海線或屯區、市區都各有特色，其中，城中區發展早、有許多早期歷史建築，市府還規畫審計新村等景點；山城則有全台經典10大自行車道之一的鐵馬道、谷關溫泉等；海線更有全國唯一濱海路營區、大甲鐵砧山，邀各縣市民眾來感受台中城的不同風貌。

(中時 )