硬質玉米因久旱未雨，導致生長不良，農損嚴重。（張毓翎攝）

嘉義縣今年秋冬作的硬質玉米、牧草（青割玉米）因久旱未雨，導致生長不良，農損嚴重。縣府農業處本周已向農糧署爭取現金救助及低利貸款，減輕農民損失。農委會主委陳吉仲23日下午到嘉義縣勘查時表示，災損情形已符合現金救助標準，農委會下周將公告救助辦法。

陳吉仲、立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉及台南區農業改良場朴子分場長游添榮等人，今日到嘉義縣鹿草鄉、六腳鄉勘查作物災損。縣府農業處統計至22日下午4點為止，已報送災損的鄉鎮為義竹、鹿草鄉，被害總面積367公頃，農損金額達356萬1000元。

陳吉仲表示，主要農業用水的水庫，從1947年到現在，水位是第3低的，再加上今年尚無颱風進入台灣，梅雨季的雨量較以往少了4成，受到乾旱影響，嘉義地區所生產的硬質玉米、青割玉米收損嚴重，依照縣府通報的災損情形，已符合現金救助標準，下周農委會將公告現金救助辦法。

陳吉仲提醒，符合種植硬質及青割玉米的農民，契作獎勵金每公頃6萬元一定照給；而救助金部分，硬質玉米每公頃1萬6000元、牧草（青割玉米）每公頃1萬700元，待公告後，農民記得到鄉鎮公所申請登記；另為因應下半年及明年上半年的乾旱，滴灌等節水措施將在未來1、2周內宣布。

(中時 )