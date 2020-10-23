新北市盆栽雅石藝術協會2020盆栽雅石觀摩展將於24日上午10時在「永和保福宮」熱鬧展開。（主辦單位提供）

新北市盆栽雅石藝術協會2020盆栽雅石觀摩展將於24日上午10時在「永和保福宮」熱鬧展開，今年的剪綵開幕儀式精彩萬分，特別邀請榮獲烏克麗麗世界冠軍得主邱文輝親臨表演，103歲人瑞剪綵。

主辦單位指出，當天還邀請「旅外聲樂家：賈韻臻女士」現場演唱，還有中華旗袍文化藝術交流學會導覽；新北市爭奇鬥艷的頂級藝術盆栽與雅石難得集聚一堂，邀民眾免費參觀共享集音樂與盆栽雅石之大成藝術的饗宴。

展期即日起至10月28日止每日上午9時至下午5時。另有盆栽創作教學10月24下午2時至5時周渭臣老師、10月25日上午9時至12時沈振坤老師、10月25下午2時至5時張景堯老師，歡迎來賓觀眾提供盆栽素材，老師專業指導，對盆栽有疑者有專人諮詢指導。

「2020新北市盆栽雅石觀摩展」展出作品均為一時之選，極具觀賞價值，其中作品身價有逾百萬身價的，新北市盆栽雅石藝術協會理事長邱火金指出，盆景藝術乃山水之構圖，大氣磅礡，樹型奇巧彎曲，縮龍成寸，體現大自然流雲之景；坐擁其間洗滌身心靈，感受其韻味之美，別有一番風味雅石均為千萬年歲月自然成形，巧奪天工，形形色色，唯妙唯肖，美不勝收。

邱火金表示，感謝協辦單位立法委員林德福、羅明才委員及新北市議員連斐璠、羅文崇議員與中華旗袍文化交流學會，更感謝永和保福宮每年都提供場地大力支持盆栽展，讓盆栽展能於宗教殿堂展出，結合已有兩百年宗教藝文文化的永和保福宮，相得益彰，盆栽協會藉以發揚固有盆栽藝術，綠化生活環境增進身心健康，促進文化藝術交流，拓展國家資源，提升與推廣盆栽藝術。

新北市盆栽雅石藝術協會從民國八十八年創會至今二十餘年來，每年都以成熟穩健的速度與國際接接軌，並且在全國展屢屢獲得亮眼成績獲一致好評，歸功於協會歷屆理事長及全體會員背後付出的心血和努力，歡迎各界人士免費參觀蒞臨指導。

(中時 )