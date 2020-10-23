第二屆全國健身健美錦標賽暨IFBB菁英職業卡大賽23日起在台北市立大學展開力與美的戰爭，這也是國內首次舉辦的IFBB國際賽事盛會，共400名國內外包含美國、日本、新加坡、馬來西亞、印尼、越南等國際選手參與角逐500項次。

中華民國健美協會與各縣市健美委員會攜手合作推廣賽事、提攜優秀選手漸獲佳績，國內健身人口的增長與協會接軌國際，引進男子形體、女子比基尼等項目的推廣深獲社會大眾肯定與接受，未來會再新增最新的比賽項目讓大家來選擇參與。

IFBB國際職業卡賽，因疫情關係，為能夠讓比賽公平公正並讓裁判了解最新比賽選手的評分標準，與西班牙總會採取國際視訊聯線授課並由IFBB國際裁判長包威爾先生指導各項目評分標準，這次比賽的裁判為有國際經驗的4位國際裁判與3位西班牙總會裁判來評分。

中華民國健美協會積極跟西班牙總會申請首次在台灣舉辦的IFBB國際菁英職業卡比賽，不僅能提昇我國的國際能見度，更展現出我們有舉辦世界級比賽的能力，也很高興有6個國家派選手參與。

理事長許安進表示，會再積極爭取IFBB亞洲盃在台灣舉行，相信在政府及協會共同合作努力下，有來自世界頂尖好手的刺激，和熱血沸騰的健美張力，一定能帶動整體健身風氣的盛行，吸引更多的人參與。

(中時 )