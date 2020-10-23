反關台挺中天戶外開講 《大新聞 大爆卦》現場直擊

中天新聞台換照爭議不斷，引發各界質疑打壓新聞自由，國家通訊傳播委員會（NCC）26日將召開聽證會。對此，中天新聞今起三天開辦戶外開講，向人民闡述新聞自由的重要性，政論節目《大新聞 大爆卦》就在台中醒修宮開講。曾任韓團隊新聞局長的國民黨文傳會副主委鄭照新鄭照新在活動中則說，「言論自由是台灣民主自由最後底線，用一輩子捍衛台灣民主自由，就從讓中天新聞台，讓他關不掉」。

鄭照新說，「各位來看，像是疫苗本來都說可以去打，本來登記可以打，又說不能打，這樣混亂政府可以相信嗎？一天到晚說中天是國家安全問題，結果連人民安全都顧不了，如果人民安全，國家自然就安全，國家安全，台灣就安全，如果連人民都不安全，你跟我講國家安全不是大笑話嗎？」

鄭照新直言，「最後回到中天問題，如果今天不是中天電視台，有誰敢在這麼恐怖氣氛下，還深入民間，還到台中為人民發聲？這不是因為我們喜歡中天才這樣講，阿扁總統也不喜歡但他說不能關中天...，我只有一分鐘的時間，要告訴大家，言論自由是台灣民主自由最後底線，用一輩子捍衛台灣民主自由 ，就從讓中天新聞台、讓他關不掉。」

國家通訊傳播委員會（NCC）26日將召開聽證會，為捍衛言論自由，中天從10月23日到25日連續三天，《大新聞 大爆卦》、《頭條開講》、《新聞龍捲風》三節目接力將在台中、台北、新北等三地舉行現場戶外開講。

(中時新聞網)