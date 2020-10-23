台北市南港區6名地主土地被規劃為中央研究院用地，他提救濟都不被受理，2016年大法官會議作成742解釋，讓他們可以打行政官司，他們提再審之訴卻因未訴願被駁回，大法官今補充解釋，讓他們視為已訴願、可提再審。

闕姓等6名地主共有的27筆土地在1972年被規劃為中央研究院用地，後來中研院用不到，台北市政府1992年公告該土地變更為住宅區用地，但其中「30％土地應作為公共設施(公園用地)」，卻不能救濟。

由於都市計畫經縣市政府發布實施後，每3到5年要進行通盤檢討或變更，也由這屬於法規性質並不是行政處分，民眾不可以向政府提訴願，或打官司告政府，這也讓地主們相當不滿，主張自己權益被侵害為何不能救濟？

2016年大法官會議作成742號解釋，讓他們可以打行政官司救濟，不料地主聲請再審之訴，卻因沒有訴願先行被駁回，大法官首次針對個案救濟，23日作成795號解釋，讓他們從釋742號解釋公布之日起提的再審之訴，視為已訴願。

(中時 )