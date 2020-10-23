德國民間部門經濟活動在十月出現連四個月的成長，但是在製造部門延續較快的增速，服務業則萎縮，顯示德國的兩種經濟速度。

包括製造業和服務業的Markit綜合PMI指數，涵蓋德國超過三分之二的經濟活動，十月的初值為54.5，較前一月的54.7略為下滑，然仍高於50的榮枯線。十月的讀數也高於路透預期的53.2。

製造業表現強勢，十月初值為58.0，為自2018年4月最高水準。服務業讀數則下滑至48.9。

Markit經濟學家史密斯(Phil Smith)解釋，調查顯示德國經濟在面臨第二波疫情時的強韌，服務活動萎縮有限，製造業則維持強勢。「德國越來越像雙速經濟體，與服務業相比，製造業繼續運轉，較少受到社交限制影響，較能從全球商品貿易復甦中獲益」。然而隨著更多製造業回到疫情前水準，維持增長將變得稍具挑戰性。

德國預期今年全年經濟萎縮5.8%，而明年將出現反彈。

德國聯邦政府自三月以來已經推出一系列刺激措施，新貸款的金援來到新紀錄的2180億歐元，政府希望民眾和企業能儘快脫離危機。

(時報資訊)