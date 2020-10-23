在周五艱難的一周即將結束之際，美元匯率小幅走升，因彼此克制的美國總統選舉辯論會使投資人保持觀望立場。

本周美元兌歐元幾乎下挫近一美分，美元兌日圓匯率更創下一個月來最大單周跌幅。

與第一場辯論會相比，美國總統川普這次採取了較為內斂的用語，儘管雙方攻防仍再度集中火力於疫情的應對與個人不滿上。

周五亞洲時段，美元指數上漲約0.1%，略高於周三創下的7周低點，但本周以來仍跌約0.7%。

分析師表示，在亞洲交易時段，市場反應相當冷淡，但在美元指數走強之際，顯示市場氣氛趨於保守。

被視為避險資產的日圓匯率亦上漲約0.2%，報104.70兌一美元，收復周四因美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣布在激勵方案協商上取得進展後的部分跌幅。本周以來，日圓兌美元上漲約0.7%，創下9月中旬以來最大單日漲幅。

歐元兌美元跌0.1%，報1.1800美元。澳元兌美元亦回吐少許上午在川普拜登辯論會間取得的漲幅。本周以來，歐元與澳元對美元匯率均升值逾0.5%。

(時報資訊)