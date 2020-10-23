懷特(4108)下午舉行法說會，總經理鄭建新博士表示，公司研發上市的新藥「懷特血寶」，已送健保署進行審核；此外，為擴大新適應症，將與國際藥廠展開合作，就「癌症免疫合併療法」、「新冠肺炎造成之細胞激素風暴」進行跨國臨床試驗。

至2020年9月，我國衛福部核准上市的新藥產品共計9項，分別由8家藥廠擁有，其中僅有懷特生技擁有2張藥證，分別為懷特血寶和懷特痛寶，適應症分別為「癌因性疲憊症」以及「口服中重度疼痛」。

鄭建新說，期盼政府扶植與鼓勵國產新藥，早日將其新藥納入健保，以緩解癌症病人因疲憊造成的種種不適；國內業務方面，目前已進入全國68家醫療院所，包括長庚、三總、中榮等亞洲頂級醫療中心，嘉惠超過6000名癌末患者。

新冠肺炎(COVID-19)全球疫情未歇，研究發現，不少人是因新冠肺炎造成的「細胞激素風暴」、亦即免疫失控而致死，尤其是青壯年的感染確診者。鄭建新指出，懷特新藥現正致力開發，用於抗疫之細胞激素風暴新適應症，已與臨床試驗委託服務公司及美國醫學中心接洽，將於美國啟動國際臨床試驗。

(時報資訊)